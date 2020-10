Coppa Italia, soffrono ma passano il turno Torino e Cagliari. Ok Spezia e Cosenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Torino e Cagliari si sono qualificate al turno successivo di Coppa Italia eliminando rispettivamente il Lecce e la Cremonese. I granata hanno sofferto abbastanza ottenendo il passaggio del turno solo dopo i tempi supplementari. 1-1 al 90' poi 3-1 con gol di Lyanco e doppietta Verdi nell'extra time. Pugliesi in gol con Stepinski. A Cagliari, una Cremonese di grande spessore, ma alquanto sfortunata, esce dalla Coppa Italia. Al quarto turno infatti si qualifica il Cagliari che nella ripresa sfrutta l'unico pallone pericoloso costruito dopo aver rischiato grosso in più di un'occasione. La rete decisiva è stata realizzata da Farago al 69'. Passa anche lo Spezia a Cittadella col ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020)si sono qualificate alsuccessivo dieliminando rispettivamente il Lecce e la Cremonese. I granata hanno sofferto abbastanza ottenendo il passaggio delsolo dopo i tempi supplementari. 1-1 al 90' poi 3-1 con gol di Lyanco e doppietta Verdi nell'extra time. Pugliesi in gol con Stepinski. A, una Cremonese di grande spessore, ma alquanto sfortunata, esce dalla. Al quartoinfatti si qualifica ilche nella ripresa sfrutta l'unico pallone pericoloso costruito dopo aver rischiato grosso in più di un'occasione. La rete decisiva è stata realizzata da Farago al 69'. Passa anche loa Cittadella col ...

