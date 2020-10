Coppa Italia, slitta l’orario di Fiorentina-Padova: si gioca alle 17.30 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) slitta l’orario della gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Padova: la partita, inizialmente prevista alle 17, inizierà mezz’ora più tardi Altro cambio di orario per la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Padova. La gara era inizialmente prevista per le 18 ma ieri è stato annunciato il cambio d’orario, anticipandolo alle 17. Come comunicato dalla Fiorentina, la gara oggi è stata posticipata di mezz’ora, quindi il fischio d’inizio al Franchi è previsto alle 17.30. Siti vicini all’ambiente viola parlano di problemi logistici per il Padova. 🚨 CAMBIO ORARIO Il calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020)l’orario della gara ditra: la partita, inizialmente prevista17, inizierà mezz’ora più tardi Altro cambio di orario per la partita ditra. La gara era inizialmente prevista per le 18 ma ieri è stato annunciato il cambio d’orario, anticipandolo17. Come comunicato dalla, la gara oggi è stata posticipata di mezz’ora, quindi il fischio d’inizio al Franchi è previsto17.30. Siti vicini all’ambiente viola parlano di problemi logistici per il. 🚨 CAMBIO ORARIO Il calcio ...

GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1933 il Capitano Pietro Scapinelli conquistata, per l'Italia, la Coppa Blèriot volando su un MC.7… - sscnapoli : ?? | Un francobollo da collezione celebra la SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia ??… - MundoNapoli : Coppa Italia: vittoria per il Torino ai tempi supplementari - Sofia_1_vv : RT @V_Entella: ?? Ciao @TorinoFC_1906, ci vediamo il 25 novembre ?? -