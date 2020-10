Coppa Italia, Ounas titolare in Cagliari-Cremonese (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contro la Cremonese, in Coppa Italia, nel Cagliari sarà la volta di Adam Ounas. L’ex Napoli sarà schierato titolare da Eusebio Di Francesco, intenzionato a dare respiro ai giocatori più utilizzati, scrive il Corriere dello Sport. “Di Francesco schiererà un Cagliari nuovo di zecca. E quella di questo pomeriggio alla Sardegna Area (inizio alle 14,30) contro la Cremonese, sarà l’occasione per Adam Ounas per strappare la prima chiamata da titolare dopo i due spezzoni di gara in campionato e provare, tramite la Coppa Italia, ad avere una chance anche nelle prossime sfide”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contro la, in, nelsarà la volta di Adam. L’ex Napoli sarà schieratoda Eusebio Di Francesco, intenzionato a dare respiro ai giocatori più utilizzati, scrive il Corriere dello Sport. “Di Francesco schiererà unnuovo di zecca. E quella di questo pomeriggio alla Sardegna Area (inizio alle 14,30) contro la, sarà l’occasione per Adamper strappare la prima chiamata dadopo i due spezzoni di gara in campionato e provare, tramite la, ad avere una chance anche nelle prossime sfide”. L'articolo ilNapolista.

GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1933 il Capitano Pietro Scapinelli conquistata, per l'Italia, la Coppa Blèriot volando su un MC.7… - sscnapoli : ?? | Un francobollo da collezione celebra la SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia ??… - framiriello : @Smg_1908 Tu hai visto come hanno festeggiato la coppa Italia nonostante la pandemia? Non aggiungo altro - Toro_News : RT @Silvio_Luciani: Turnover, Coppa Italia, #Lecce... va bene tutto, ma il #Torino non vince in gare ufficiali dal 16 luglio (3-0 al #Genoa… -