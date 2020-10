Coppa Italia, il Cagliari elimina la Cremonese. Decisivo Faragò (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I sardi superano non senza problemi il terzo turno di Coppa nazionale. Decisiva la percussione di Ounas che obbliga Volpe a repingere sui piedi di Faragò. Il laterale del Cagliari ha firmato l’1-0 che permette alla formazione rossoblù di eliminare la Cremonese. Il Cagliari affronterà la vincente di Verona-Venezia. L'articolo Coppa Italia, il Cagliari elimina la Cremonese. Decisivo Faragò proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I sardi superano non senza problemi il terzo turno dinazionale. Decisiva la percussione di Ounas che obbliga Volpe a repingere sui piedi di Faragò. Il laterale delha firmato l’1-0 che permette alla formazione rossoblù dire la. Ilaffronterà la vincente di Verona-Venezia. L'articolo, illaFaragò proviene da Alfredo Pedullà.

