Coppa Italia, i risultati di oggi e gli accoppiamenti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si è chiuso il terzo turno di Coppa Italia con le vittorie di Torino, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Verona, Udinese, Parma, Spezia. Di seguito i risultati di oggi e gli accoppiamenti del prossimo turno. Tra tutte spicca il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa: risultati DI oggi Torino-Lecce 3-1 Cagliari-Cremonese 1-0 Cittadella-Spezia 0-2 Cosenza-Monopoli 2-1 Brescia-Perugia 3-0 Benevento-Empoli 2-4 Genoa-Catanzaro 2-1 Crotone-Spal 3-4 drc Verona-Venezia 3-1 dcr Fiorentina-Padova 2-1 Udinese-Vicenza 3-1 Parma-Pescara 3-1 QUARTO TURNO Cagliari-Hellas Verona (vincente contro l’Atalanta) Parma-Cosenza (vincente contro la Lazio) Empoli-Brescia (vincente contro il Napoli) Spezia-Bologna (vincente contro la Roma) Udinese-Fiorentina (vincente contro ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si è chiuso il terzo turno dicon le vittorie di Torino, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Verona, Udinese, Parma, Spezia. Di seguito idie glidel prossimo turno. Tra tutte spicca il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa:DITorino-Lecce 3-1 Cagliari-Cremonese 1-0 Cittadella-Spezia 0-2 Cosenza-Monopoli 2-1 Brescia-Perugia 3-0 Benevento-Empoli 2-4 Genoa-Catanzaro 2-1 Crotone-Spal 3-4 drc Verona-Venezia 3-1 dcr Fiorentina-Padova 2-1 Udinese-Vicenza 3-1 Parma-Pescara 3-1 QUARTO TURNO Cagliari-Hellas Verona (vincente contro l’Atalanta) Parma-Cosenza (vincente contro la Lazio) Empoli-Brescia (vincente contro il Napoli) Spezia-Bologna (vincente contro la Roma) Udinese-Fiorentina (vincente contro ...

GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - EmpoliCalcio : FINISCE AL VIGORITO, VINCIAMO NOI!!!! Gli azzurri superano 4-2 il Benevento e si qualificano al prossimo turno di C… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1933 il Capitano Pietro Scapinelli conquistata, per l'Italia, la Coppa Blèriot volando su un MC.7… - ShelbyMaury : Oggi pomeriggio , ho guardato la partita di Coppa Italia tra Toro e Lecce . Tifo per il Toro ma mi sono vergognato… - infoitsport : Sampdoria, Il Secolo XIX: 'Missione compiuta, ora derby o Catanzaro in Coppa Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia: Verdi c'è, Torino agli ottavi. Passa la Fiorentina, Verona bene ai rigori Tuttosport Coppa Italia: Genoa batte Catanzaro e si regala il derby

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Il Genoa batte 2-1 il Catanzaro nel terzo turno di Coppa Italia e conquista la sfida con la Sampdoria. Nel quarto turno infatti, previsto per il 25 novembre prossimo, saranno ...

La Fiorentina va avanti

La Fiorentina si qualifica per il quarto turno di Coppa Italia. Allo stadio Franchi, la squadra allenata da Beppe Iachini ha battuto per 2-1 il Padova. La gara è iniziata con in ritardo per dare la ...

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Il Genoa batte 2-1 il Catanzaro nel terzo turno di Coppa Italia e conquista la sfida con la Sampdoria. Nel quarto turno infatti, previsto per il 25 novembre prossimo, saranno ...La Fiorentina si qualifica per il quarto turno di Coppa Italia. Allo stadio Franchi, la squadra allenata da Beppe Iachini ha battuto per 2-1 il Padova. La gara è iniziata con in ritardo per dare la ...