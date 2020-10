Coppa Italia calcio | i risultati di oggi | sarà derby Sampdoria-Genoa Avanzano Torino | Fiorentina e Udinese

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)si sono disputate 12 partite valide per il terzo turno della2020 di. Ilha sconfitto il Lecce per 3-1 ai tempi supplementari: Stepinski sblocca al 22”, Lyanco pareggia al 39′, è poi una doppietta di Verdi sul finire del primo tempo supplementare a regalare il passaggio del turno ai granata, ora attesi dal confronto con la Virtus Entella. Il Cagliari sconfigge la Cremonese per 1-0 (Farango al 69′) e incrocerà il Verona (5-3 dopo i calci di rigore, 2-2 dopo i supplementari). Lo Spezia espugna il campo del Cittadella per 2-0 (Verde al 48′, autogol di Benedetti al 63′) e si regala il sedicesimo di finale contro il Bologna. Il Cosenza ha la meglio sul Monopoli per 2-1 (decide Kone all’84’, dopo che un autogol di Idda ...