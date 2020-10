Coppa Italia: Cagliari-Cremonese 1-0, sardi avanti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Il Cagliari vince ancora e va avanti in Coppa Italia. Contro la Cremonese dell'ex Bisoli decisivo il gol al 24' della ripresa di Faragó, bravo a risolvere con un destro forte e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Ilvince ancora e vain. Contro ladell'ex Bisoli decisivo il gol al 24' della ripresa di Faragó, bravo a risolvere con un destro forte e ...

GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1933 il Capitano Pietro Scapinelli conquistata, per l'Italia, la Coppa Blèriot volando su un MC.7… - sscnapoli : ?? | Un francobollo da collezione celebra la SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia ??… - SoloLecceIT : Il 'Toro' ne fa 3 A ROSSETTINI, ma viene DOMINATO DAL LECCE. Finisce l'avventura in Coppa Italia. LA CRONACA… - dimitripetta : LA FORMAZIONE ROSSOBLU PER #GenoaCatanzaro - 3° TURNO ELIMINATORIO COPPA ITALIA 2020/2021 -