Conte | “Stanziati 30 milioni per tamponi rapidi negli studi di medici di base e pediatri”

"Abbiamo predisposto interventi volti a rafforzare la risposta sanitaria" alla pandemia con risorse da "30 milioni di euro per tamponi rapidi con medici e pediatri." "Nel momento in cui vi parlo – ha aggiunto Conte – credo sia stato annunciato il rinnovo del contratto di categorie che faciliterà proprio, tra le clausole inserite, il coinvolgimento di medici di base e pediatri di libera scelta nella somministrazione dei tamponi"

