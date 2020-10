Conte: «Misure severe e necessarie. Scongiuriamo un nuovo lockdown» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha risposto alla Camera sul nuovo Dpcm. Ecco le parole del presidente del Consiglio sulle Misure attuate Nel question time alla Camera, il premier Giuseppe Conte ha parlato delle Misure Contenute nel nuovo Dpcm. «Siamo consapevoli che sono Misure severe, ma sono necessarie a Contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è scongiurare un nuovo lockdown, che danneggerebbe in misura ancora maggiore l’economia del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha risposto alla Camera sulDpcm. Ecco le parole del presidente del Consiglio sulleattuate Nel question time alla Camera, il premier Giuseppeha parlato dellenute nelDpcm. «Siamo consapevoli che sono, ma sononere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è scongiurare un, che danneggerebbe in misura ancora maggiore l’economia del ...

matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - ItaliaViva : Non voglio polemizzare con Conte, ma la prossima volta le riunioni le faremo in streaming: abbiamo proposto sempre… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispet… - RealHumanBeing8 : Mesi di pipponi su come la Germania si fosse organizzata meglio e dududadada e alla fine la Merkel varando misure c… - AlexCocco69 : RT @GiorgiaMeloni: Conte domani in aula, 4 giorni dopo l'ultimo #DPCM, a 'informare' il Parlamento, senza che sia consentito votare su ques… -