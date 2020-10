Contagi in crescita nell’Agro Nocerino: ecco i nuovi casi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a crescere i Contagi nell’agro Nocerino sarnese. Oggi la città di Pagani conta 23 nuovi casi e porta il suo totale a 174. Domani il sindaco Lello di Prisco ha annunciato una conferenza stampa per annunciare importanti novità. È in attesa, invece, di conoscere ancora il numero dei guariti il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati che nel suo comune ha registrato oggi diciotto nuovi casi positivi e mantiene il totale intorno ai 200 casi ma non riesce a sapere con precisione il totale perché anche nei 18 nuovi positivi ci sono tamponi di controllo. Altri cinque casi anche tra i cittadini di Roccapiemonte che sono risultati positivi al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a crescere inell’agrosarnese. Oggi la città di Pagani conta 23e porta il suo totale a 174. Domani il sindaco Lello di Prisco ha annunciato una conferenza stampa per annunciare importanti novità. È in attesa, invece, di conoscere ancora il numero dei guariti il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati che nel suo comune ha registrato oggi diciottopositivi e mantiene il totale intorno ai 200ma non riesce a sapere con precisione il totale perché anche nei 18positivi ci sono tamponi di controllo. Altri cinqueanche tra i cittadini di Roccapiemonte che sono risultati positivi al ...

Fatto sta che Merkel non ha più voluto stare a guardare "la crescita esponenziale" dei contagi da Covid-19: oggi il Robert Koch Institut ha reso noto che si è sfiorata per la prima ...

