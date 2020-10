Concretezza e mentalità le chiavi per l' economia circolare

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Quali sono le opportunità che si possono inserire in un momento di grande cambiamento come questo, in cui stiamo affrontando trasformazioni digitali e soprattutto una pandemia globale? La risposta alla domanda è l', il tema al centro della tavola rotonda intitolata ‘Circular economy supporting ecosystem', che si è svolta all'interno del forum sull'di Milano. “Siamo in un momento di grandi opportunità in cui poter fare dei cambiamenti e imparare come ci si deve comportare in questo nuovo mondo – ha esordito Federico Luperi, Responsabile Digital Pr dell'Adnkronos e moderatore dell'incontro – dobbiamo trasformare le idee tradizionali guardandole da un altro punto di vista”. Una buona parte del ...