Concorso Banca d’Italia per 30 esperti discipline economiche: requisiti, domanda e prove (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 23-10-2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Banca d’Italia per 30 esperti in discipline economiche. L’assunzione sarà a tempo indeterminato per: 15 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali; 10 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie; 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche da destinare alle unita’ di analisi e ricerca economica territoriale della rete delle filiali. Le candidature sono ammesse fino alle ore 16:00 del 24 novembre. Si tratta del secondo Concorso Banca Italia per esperti con laurea pubblicato ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 23-10-2020 è stato pubblicato il bando did’Italia per 30in. L’assunzione sarà a tempo indeterminato per: 15con orientamento nelleeconomico-aziendali; 10con orientamento nelleeconomico-finanziarie; 5con orientamento nelleeconomico-politiche da destinare alle unita’ di analisi e ricerca economica territoriale della rete delle filiali. Le candidature sono ammesse fino alle ore 16:00 del 24 novembre. Si tratta del secondoItalia percon laurea pubblicato ...

SapienzaRoma : ?? #GetSapienza! Concorso della Banca d’Italia per l’assunzione di 30 unità di personale, rivolto a… - akhetaton11 : RT @Uni_Marconi: La BANCA D’ITALIA ha messo a concorso delle borse di studio destinate a neo-laureati. La domanda dovrà essere presentata e… - Uni_Marconi : La BANCA D’ITALIA ha messo a concorso delle borse di studio destinate a neo-laureati. La domanda dovrà essere prese… - moneypuntoit : ?? Concorso Banca d'Italia: nuovo bando per laureati. Requisiti e come fare domanda ?? - CordiscoNino : RT @WeCanJob: Banca d'Italia: concorso per 30 laureati a tempo indeterminato - -