Con l'emergenza Covid le negano la mammografia: donna umbra chiama i carabinieri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesca Galici La prenotazione di due anni e mezzo prima per una mammografia annullata due settimane prima dall'ospedale: donna si rivolge ai carabinieri Il problema del Paese a livello sanitario non è solo il coronavirus. A causa dell'epidemia e della saturazione dei pronto soccorsi, molti ospedali stanno sospendendo momentaneamente tutte le altre prestazioni per dare la priorità ai contagiati che fanno il loro ingresso nei reparti. Molti dei nuovi ricoverati per Covid, così come spiegato anche dai virologi, potrebbero essere validamente seguiti anche al domicilio ma vengono ricoverati a causa delle maglie troppo larghe della medicina territoriale. La presenza dei pazienti Covid in larga misura negli ospedali non crea solo un problema di utilizzo delle risorse ma ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesca Galici La prenotazione di due anni e mezzo prima per unaannullata due settimane prima dall'ospedale:si rivolge aiIl problema del Paese a livello sanitario non è solo il coronavirus. A causa dell'epidemia e della saturazione dei pronto soccorsi, molti ospedali stanno sospendendo momentaneamente tutte le altre prestazioni per dare la priorità ai contagiati che fanno il loro ingresso nei reparti. Molti dei nuovi ricoverati per, così come spiegato anche dai virologi, potrebbero essere validamente seguiti anche al domicilio ma vengono ricoverati a causa delle maglie troppo larghe della medicina territoriale. La presenza dei pazientiin larga misura negli ospedali non crea solo un problema di utilizzo delle risorse ma ...

diMartedi : #Capua su #covid19: 'Il virus lo teniamo sotto controllo noi con i nostri comportamenti, i governi non erano prepar… - RegioneER : #Violenzadonne, una casa per voltare pagina: un aiuto economico per l'autonomia abitativa. Risorse per oltre 650mil… - FratellidItalia : Covid, Meloni: FdI mai a Governo con PD e M5s, finita emergenza l’unica strada è quella delle elezioni - iamanoustider : RT @Miti_Vigliero: #Thread 1) Trvx e Meloni ORA accusano il Governo di essere in ritardo, non aver fatto nulla anche se si sapeva della se… - LeggiOggi_it : ??Reddito di emergenza 2020?? #Rem2020 In arrivo altre 2 tranche con il #DecretoRistori Qui tutte le info e novità ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Con emergenza Fisica: con l’emergenza il laboratorio si sposta a casa degli studenti LA NAZIONE Salute: Riccardi, punto tamponi alleggerisce pressione su ospedali

In fiera a Martignacco inaugurato centro dove si effettuano anche vaccini Martignacco (Ud), 28 ott - Spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio ...

Cosa fare se si è a casa con il Covid-19? Sì agli antipiretici e no agli antibiotici

Bisogna poi munirsi di un saturimetro e controllare che i valori non scendano in più misurazioni sotto circa il 92% per le persone senza precedenti problemi cardio-respiratori ...

In fiera a Martignacco inaugurato centro dove si effettuano anche vaccini Martignacco (Ud), 28 ott - Spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio ...Bisogna poi munirsi di un saturimetro e controllare che i valori non scendano in più misurazioni sotto circa il 92% per le persone senza precedenti problemi cardio-respiratori ...