Compleanno fuori dalle regole per la figlia di Icardi e Wanda -FOTO

Wanda Nara e Icardi hanno festeggiato il compleanno della loro piccola figlia che ha compiuto quattro anni…un party fuori dagli schemi Mauro Icardi, dopo la sua esperienza con l'Inter, si è trasferito a Parigi ed attualmente è l'attaccante del Paris Saint Germain. Insieme alla sua famiglia numerosa ha lasciato l'Italia e i suoi cari, ma … L'articolo proviene da YesLife.it.

Sua figlia aveva partecipato alla festa di compleanno di un amico, si è infettata, e una volta tornata a casa ha contagiato l’anziana nonna. Che è morta così, per un party organizzato a Ladispoli, sul ...

Il Franklin riapre solo per i Comics: «Compleanno seduti e wifi gratis»

LUCCA. Hanno deciso di chiudere in attesa di tempi migliori. Rimanere aperti per poi dover tirare giù la saracinesca alle 18 per il team del Franklin ’33, cocktail bar “incastrato” in via San Giorgio ...

