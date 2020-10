Comedy Wildlife Photography Awards: vince la tartaruga che fa il dito medio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La tartaruga che fa il dito medio vince i Comedy Wildlife Photography Awards 2020: i premi al lato divertente della natura Il concorso fotografico più simpatico e popolare al mondo giunge al termine. E’ la tartaruga che fa il dito medio lo scatto vincitore del Comedy Wildlife Photography Awards 2020, il concorso fotografico che premia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lache fa il2020: i premi al lato divertente della natura Il concorso fotografico più simpatico e popolare al mondo giunge al termine. E’ lache fa illo scatto vincitore del2020, il concorso fotografico che premia… L'articolo Corriere Nazionale.

