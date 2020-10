Coldiretti | Effetto pandemia sulla ristorazione | danni per 9 | 6 mld Fatturato dimezzato rispetto al 2019

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le vendite di cibi e bevande nel settore dellasono praticamente dimezzate (-48%) nel corso dell’anno con un impatto drammatico a valanga sull’intera filiera, dai tavoli dei locali fino alle aziende agricole e alimentari nazionali. E’ quanto emerge da una elaborazione dellabase dei dati Ismea in occasione della mobilitazione in piazza dei ristoratori con la Fipe sulle pesanti conseguenze dell’emergenza Covid. Il crack dellacon il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie ha unnegativo sull’intero agroalimentare nazionale, con una perdita di– sottolinea la– di oltre 9,6 miliardi per le mancate vendite ...