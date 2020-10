“Col coprifuoco si può andare dalla fidanzata” | l’imbarazzante gaffe del ministro De Micheli Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – “Nelle regione in cui c’è ilnon vige uno stato di polizia. Colsi può uscire. Se lei devefidanzata…non so, se ha una necessità può uscire”. E’ quanto affermato da Paola Dedei Trasporti e delle Infrastrutture, durante un confronto con il direttore di Libero a DiMartedì, su La7. Unaimbarazzante che palesa l’altrettanto sconcertante ignoranza di un esponente del governo, oltretutto proprio in una materia in cui dovrebbe essere ferratissima. Ma come, proprio ildei Traporti non sa che se in una città è in vigore il, ovvero le restrizioni orarie notturne, ...