Club Brugge-Lazio, Correa fredda Mignolet: è il gol dell’1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Lazio passa in vantaggio contro il Club Brugge nel match della seconda giornata di Champions League 2020/2021. L’autore dell’1-0 biancoceleste è Correa che scaccia difficoltà e ostacoli con un grande mancino che non ha lasciato scampo a Mignolet. Un grande gol per l’argentino che mette in discesa la strada della squadra di Inzaghi. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lapassa in vantaggio contro ilnel match della seconda giornata di Champions League 2020/2021. L’autore dell’1-0 biancoceleste èche scaccia difficoltà e ostacoli con un grande mancino che non ha lasciato scampo a. Un grande gol per l’argentino che mette in discesa la strada della squadra di Inzaghi.

