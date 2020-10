Città Metropolitana: su strade provinciali avanti con lavori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Questa mattina il Vice Sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma Teresa Zotta e il Consigliere Delegato alla Viabilita’ Carlo Caldironi, hanno organizzato un sopralluogo lungo alcune strade provinciali che sono state interessate da lavori di manutenzione del manto stradale e da altri interventi per migliorare la viabilita’ e la sicurezza.” “Con i tecnici del Dipartimento Viabilita’ dell’Ente, abbiamo verificato l’ultimazione dei lavori che riguardano arterie stradali importanti per il nostro territorio metropolitano. Sul tratto della Nomentana con un investimento di circa 700 mila euro e’ stato riqualificato e messo in sicurezza il manto stradale e dopo 50 anni si e’ eseguita la potatura delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Questa mattina il Vice Sindaco della Citta’di Roma Teresa Zotta e il Consigliere Delegato alla Viabilita’ Carlo Caldironi, hanno organizzato un sopralluogo lungo alcuneche sono state interessate dadi manutenzione del manto stradale e da altri interventi per migliorare la viabilita’ e la sicurezza.” “Con i tecnici del Dipartimento Viabilita’ dell’Ente, abbiamo verificato l’ultimazione deiche riguardano arterie stradali importanti per il nostro territorio metropolitano. Sul tratto della Nomentana con un investimento di circa 700 mila euro e’ stato riqualificato e messo in sicurezza il manto stradale e dopo 50 anni si e’ eseguita la potatura delle ...

