Cina, via alla vaccinazione (senza attendere l’esito dei test clinici) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sviluppare al più presto un vaccino anti Covid efficiente, tanto da utilizzare a uso interno quanto da spendere all’estero in chiave diplomatica, e, al tempo stesso, essere il primo Paese a immunizzare la propria popolazione. La Cina sta rincorrendo due primati che, se raggiunti prima di altre nazioni, trasformerebbero radicalmente l’immagine del suo governo agli … Cina, via alla vacCinazione (senza attendere l’esito dei test clinici) InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sviluppare al più presto un vaccino anti Covid efficiente, tanto da utilizzare a uso interno quanto da spendere all’estero in chiave diplomatica, e, al tempo stesso, essere il primo Paese a immunizzare la propria popolazione. Lasta rincorrendo due primati che, se raggiunti prima di altre nazioni, trasformerebbero radicalmente l’immagine del suo governo agli …, viavaczione (l’esito dei) InsideOver.

