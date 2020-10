Cina, geopolitica e nichel. Cosa spiega la vittoria francese in Nuova Caledonia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due settimane fa la Nuova Caledonia ha votato di restare francese in un referendum. La notizia sembra secondaria, anche per distanza geografica del soggetto (area nel Pacifico meridionale composta da una dozzina di isole allineate sul fianco orientale dell’Australia, immerse nel Mar dei Coralli). Però, se presa a freddo mostra chiaramente un paio di dinamiche geopolitiche che meritano attenzione. Innanzitutto la conferma che il territorio resterà francese non era scontata: quello votato recentemente è stato il secondo referendum indipendentista negli ultimi due anni. I pro-Parigi hanno vinto col 53 per cento e uno scarto di 9mila voti (nel 2018 erano il doppio, su una popolazione totale che si aggira sui 250mila individui). La vittoria di coloro che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due settimane fa laha votato di restarein un referendum. La notizia sembra secondaria, anche per distanza geografica del soggetto (area nel Pacifico meridionale composta da una dozzina di isole allineate sul fianco orientale dell’Australia, immerse nel Mar dei Coralli). Però, se presa a freddo mostra chiaramente un paio di dinamiche geopolitiche che meritano attenzione. Innanzitutto la conferma che il territorio resterànon era scontata: quello votato recentemente è stato il secondo referendum indipendentista negli ultimi due anni. I pro-Parigi hanno vinto col 53 per cento e uno scarto di 9mila voti (nel 2018 erano il doppio, su una popolazione totale che si aggira sui 250mila individui). Ladi coloro che ...

alfrig409 : #Geopolitica #Economia Come la #Cina fa la #guerra agli #StatiUniti sulle #TerreRare - akhetaton11 : RT @alesavini_: La competizione tra ???? e ???? si è ormai allargata al dominio spaziale. Nel rapporto annuale sulla #Cina, il DoD si è sofferm… - formichenews : Il derby a tre fra Cina, Russia e Usa per il porto greco di Alexandrupolis. L'approfondimento di @FDePalo ?? ??… - radioitaliacina : Pompeo in India sigla accordi militari in chiave anti-cinese - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???? Corso online 'La #Cina di #Xi' - 15 videolezioni - Slides appositamente create - Materiali didattici di supporto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina geopolitica Il derby a tre fra Cina, Russia e Usa per il porto greco di Alexandrupolis Formiche.net pubblico separato dal plexiglas al maurizio costanzo show

pubblico separato dal plexiglas al maurizio costanzo show 2 Secondo questi scienziati ci sarebbero casi ben documentati in cui il coronavirus si è diffuso in modo ampio e rapido in un ambiente chiuso: ...

SCENARI/ Con Eurasia si può solo convivere

I grandi temi di geopolitica e macroeconomia sono stati declinati nelle ... Si sono unite a noi in rete persone di tanti Paesi oltre ad Italia e Russia, Cina, Bielorussia, Kazakistan ma anche Francia ...

pubblico separato dal plexiglas al maurizio costanzo show 2 Secondo questi scienziati ci sarebbero casi ben documentati in cui il coronavirus si è diffuso in modo ampio e rapido in un ambiente chiuso: ...I grandi temi di geopolitica e macroeconomia sono stati declinati nelle ... Si sono unite a noi in rete persone di tanti Paesi oltre ad Italia e Russia, Cina, Bielorussia, Kazakistan ma anche Francia ...