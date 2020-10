Cina, dalla lezione del 2008 arriva la svolta: basta immobiliare, per la crescita post Covid solo hi tech e prodotti ad alto valore aggiunto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuove forme di business e nuove liberalizzazioni, ma puntando questa volta sulla tecnologia e le produzioni ad alto valore aggiunto. E’ la nuova ricetta di crescita che la Cina intende inaugurare dopo il Covid. A sancirlo è stato il presidente Xi Jinping durante la sua visita a Shenzhen. Non a caso il luogo dove Deng Xiaoping, l’uomo delle “riforme e aperture” dopo Mao, inaugurò la prima Zona Economica Speciale nel 1980 per intraprendere le riforme di mercato. Come riporta la rivista economica cinese Caixin, Xi ha attualizzato una frase di Deng: la Cina deve adottare un mix tra la strategia di “attraversare il fiume tastando le pietre” – fin qui, Deng – e l’obiettivo di “potenziare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuove forme di business e nuove liberalizzazioni, ma puntando questa volta sulla tecnologia e le produzioni ad. E’ la nuova ricetta diche laintende inaugurare dopo il. A sancirlo è stato il presidente Xi Jinping durante la sua visita a Shenzhen. Non a caso il luogo dove Deng Xiaoping, l’uomo delle “riforme e aperture” dopo Mao, inaugurò la prima Zona Economica Speciale nel 1980 per intraprendere le riforme di mercato. Come riporta la rivista economica cinese Caixin, Xi ha attualizzato una frase di Deng: ladeve adottare un mix tra la strategia di “attraversare il fiume tastando le pietre” – fin qui, Deng – e l’obiettivo di “potenziare la ...

A ridimensionare l'idea di campagna vaccinale denunciata dalla stampa internazionale è stato il Global Times, che sostiene che la Cina segue le regole Oms e che solo le persone con elevata esposizione ...

