Ciclismo, Filippo Ganna e le tre gare alle Olimpiadi. Davide Cassani: "C'è la possibilità, ha fatto un salto di qualità"

Filippo Ganna è stato assoluto protagonista nell'ultimo mese. A fine settembre si è laureato Campione del Mondo a cronometro in quel di Imola, poi ha partecipato al Giro d'Italia dove ha vinto ben quattro tappe. Il piemontese si è esaltato nelle tre prove contro il tempo durante la Corsa Rosa, ha trionfato in una frazione in linea con tanto di dura salita conclusiva a Camigliatello Silano, ha lavorato tantissimo per il compagno di squadra Tao Geoghegan Hart trascinandolo verso la conquista della maglia rosa. L'alfiere della Ineos Grenadiers ha offerto una prova di forza davvero straordinaria e lascia ben sperare per il futuro, anche in vista delle Olimpiadi in programma la prossima estate. C'è addirittura la possibilità di vedere il 24enne impegnato su un triplo fronte: il 24 ...

