Chrissy Teigen | ecco «perché ho pubblicato le foto del mio aborto»

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’inizio di ottobre Chrissy Teigen, già mamma di due, Luna e Miles, a causa di un’emorragia ha perso il bambino che aspettava da John Legend. E ha urlato al mondo tutto il suo «dolore, un dolore mai provato prima», postando su Instagram alcune foto scattate in ospedale, fortissime e molto private, che hanno scatenato un dibattito social. Molti utenti hanno parlato di «spettacolarizzazione del dolore» ma molti di più hanno sentito il bisogno di riempire Chrissy d’affetto, di dirle che avevano vissuto il suo stesso dramma e comprendevano in pieno il suo strazio.

