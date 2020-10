Chrissy Teigen e le foto dell’aborto: «Ecco perché le ho condivise sui social» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chrissy Teigen e John Legend: una delle foto dell’aborto condivise sui social (foto Instagram @ChrissyTeigen) «Non sapevo come tornare alla vita reale, quindi ho scritto questo testo per Medium con la speranza di poter in qualche modo andare avanti». Chrissy Teigen torna a parlare di sé dopo l’esperienza drammatica dell’aborto. Il 30 settembre la modella, moglie di John Legend, ha perso il bambino che portava in grembo. Il giorno dopo ha raccontato tutto sui social con una serie di scatti in bianco e nero immediatamente criticati dal popolo del web che ha visto in quel gesto una spettacolarizzazione del dolore. Un dolore che doveva essere vissuto in privato e che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020)e John Legend: una delledell’abortosuiInstagram @) «Non sapevo come tornare alla vita reale, quindi ho scritto questo testo per Medium con la speranza di poter in qualche modo andare avanti».torna a parlare di sé dopo l’esperienza drammatica dell’aborto. Il 30 settembre la modella, moglie di John Legend, ha perso il bambino che portava in grembo. Il giorno dopo ha raccontato tutto suicon una serie di scatti in bianco e nero immediatamente criticati dal popolo del web che ha visto in quel gesto una spettacolarizzazione del dolore. Un dolore che doveva essere vissuto in privato e che ...

