“Chiudo alle 20 | fate come me” A Brescia una barista disobbedisce al Dpcm

Brescia, 28 ott – I nuovi provvedimenti restrittivi adottati dal governo hanno gettato nella disperazione intere categorie di esercenti già duramente provati dal lockdown e dalle spese sostenute per adeguarsi al distanziamento sociale. Il disagio sociale è un fiume in piena sull'orlo dell'esondazione. Così, oltre alle tensioni di piazza, iniziano anche gli episodi di disobbedienza civile contro le misure di chiusura obbligatoria previste dall'ultimo Dpcm. La sfida di Chiara L'ultimo in ordine temporale riguarda la storia di Chiara, la titolare del Diego Caffè di Rovato (Brescia). Chiara, lungi dall'essere una negazionista del Covid-19 come qualcuno l'ha etichettata, si è attenuta alla lettera a queste ...

