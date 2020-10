“Chiudere ristoranti, cinema e palestre”: tutto previsto nello ‘Scenario 3’ del piano anti-Covid di 20 giorni fa. E le Regioni lo sapevano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le “basi scientifiche” sulle quali è stato scritto l’ultimo Dpcm erano note anche chi, come le Regioni, nella giornata di sabato ha provato ad allargare le maglie delle misure previste per provare ad arginare il contagio di Sars-Cov-2. Tutti i provvedimenti valutabili a seconda di un peggioramento del quadro epidemiologico – caso per caso e passo per passo – erano stati discussi e organizzati in un lungo report, disponibile da due settimane prima, di “approfondimento complementare” ai “documenti generali già resi pubblici”. La circolare del ministero – È il 10 ottobre quando il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, e il direttore generale della Programmazione sanitaria, Andrea Urbani, firmano l’invio del file di 115 pagine nel quale sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le “basi scientifiche” sulle quali è stato scritto l’ultimo Dpcm erano note anche chi, come le, nella giornata di sabato ha provato ad allargare le maglie delle misure previste per provare ad arginare il contagio di Sars-Cov-2. Tutti i provvedimenti valutabili a seconda di un peggioramento del quadro epidemiologico – caso per caso e passo per passo – erano stati discussi e organizzati in un lungo report, disponibile da due settimane prima, di “approfondimento complementare” ai “documenti generali già resi pubblici”. La circolare del ministero – È il 10 ottobre quando il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, e il direttore generale della Programmazione sanitaria, Andrea Urbani, firmano l’invio del file di 115 pagine nel quale sono ...

