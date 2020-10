Chi è stato? È colpa sua! Il cane incolpa l'altro per evitare la punizione | video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Chi È stato?", chiede il padrone, porgendo con la mano qualcosa di rotto ai suoi cani. "È stato lui!", sembra dire uno mentre allunga la zampa, come ad indicare l'altro. Il secondo cane, indispettito e arrabbiato, si volta subito verso il primo come per dire: "Ma cosa dici? Dovremmo stare dalla stessa parte!"video Divertente Cani Cuccioli NoneCani Coccole NoneAsino Cani None Leggi su panorama (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Chi?", chiede il padrone, porgendo con la mano qualcosa di rotto ai suoi cani. "lui!", sembra dire uno mentre allunga la zampa, come ad indicare l'. Il secondo, indispettito e arrabbiato, si volta subito verso il primo come per dire: "Ma cosa dici? Dovremmo stare dalla stessa parte!"Divertente Cani Cuccioli NoneCani Coccole NoneAsino Cani None

VittorioSgarbi : Accusare chi, legittimamente e liberamente protesta, di farsi strumentalizzare dalla criminalità è una ulteriore in… - Pontifex_it : Chi ama ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, nessun atto d’amore per Dio, n… - lauraboldrini : Prima prova, superata! La #Camera respinge, con voto segreto, le pregiudiziali di costituzionalità dell'opposizio… - SonoElfo : RT @BeanPrincipessa: Adesso chi glielo dice alle mie 76 personalità che possiamo stare max in 6 persone in casa? - SmilingEars : A chi rompe i coglioni da dietro un PC o un telefono, farei mettere una sonda di Blakemore a un 37enne, all'alba, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi è L’appello di Lamorgese: “I cittadini prendano le distanze da chi devasta” La Stampa Papu Gomez su Atalanta-Ajax: "Sono 10 e capitano: se non mi arrabbio io, chi deve farlo?"

Gomez ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato e, al termine dell'incontro, ha spiegato l'episodio a Sky Sport: 'Stavo bene, non volevo uscire . Queste partite mi piacciono, poi sul 2-2 eravamo se ...

Positivo è un termine ottimista, eppure è quello che ci fa preoccupare

Quando si fa un esame clinico, la domanda è: ci saranno tracce del virus che stiamo cercando? Se ci sono il referto sarà positivo perché riporterà un dato di fatto ...

Gomez ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato e, al termine dell'incontro, ha spiegato l'episodio a Sky Sport: 'Stavo bene, non volevo uscire . Queste partite mi piacciono, poi sul 2-2 eravamo se ...Quando si fa un esame clinico, la domanda è: ci saranno tracce del virus che stiamo cercando? Se ci sono il referto sarà positivo perché riporterà un dato di fatto ...