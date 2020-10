Chi l’ha visto – Anticipazioni 28 ottobre – I casi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chi l’ha visto ritorna con una nuova puntata nel prime time di Rai 3 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Il programma di Federica Sciarelli approfondirà nuovi casi di cronaca italiana e lancerà numerosi appelli per tutte le persone scomparse. Come ci confermano le Anticipazioni di Chi l’ha visto, parleremo di un caso del passato e non ancora concluso. “Lo cerco da 13 anni”, ha detto il padre di un ragazzo scomparso quando aveva solo 10 anni. Di chi si tratta? Chi l’ha visto, Anticipazioni 28 ottobre 2020 Al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, ci occuperemo di un vecchio giallo non ancora risolto. Un giovane non identificato si aggira per la Sicilia senza scarpe: si ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chi l’haritorna con una nuova puntata nel prime time di Rai 3 di oggi, mercoledì 282020. Il programma di Federica Sciarelli approfondirà nuovidi cronaca italiana e lancerà numerosi appelli per tutte le persone scomparse. Come ci confermano ledi Chi l’ha, parleremo di un caso del passato e non ancora concluso. “Lo cerco da 13 anni”, ha detto il padre di un ragazzo scomparso quando aveva solo 10 anni. Di chi si tratta? Chi l’ha282020 Al centro della nuova puntata di Chi l’ha, ci occuperemo di un vecchio giallo non ancora risolto. Un giovane non identificato si aggira per la Sicilia senza scarpe: si ...

gennaromigliore : L’abbiamo detto nelle sedi opportune e non siamo stati ascoltati: proveremo a cambiare in Parlamento un #Dpcm che p… - AleAntinelli : 1) non conosci l’inglese 2) sei in malafede 3) metti in pericolo la gente 4) non meriti di rappresentare chi ti ha… - PeppePoeta : Andate a pranzo fuori, fatevi consegnare la cena d’asporto, andate a far colazione al bar!!! Chi può in questo per… - phantcsia : me la sta facendo sotto perché l’account ufficiale della sm ha condiviso un link per un sito porno ma chi è che controlla i socials - brunasaracco : @velo_di_maia @Gb2002Gb Dare numeri alla cavolo, senza rapportarli ai giusti parametri per ottenere % che diano lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha MMI SpA lancia una tecnologia rivoluzionaria, innovando la microchirurgia robotica con strumenti articolati più piccoli al mondo Fortune Italia