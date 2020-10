Chi è Giulia Maria Scarano de “Il Collegio 5” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giulia Maria Scarano è una quattordicenne pugliese dal carattere molto frizzante ma della sua vita privata non sappiamo molto. Nel video di presentazione è lei a definirsi piena di personalità e ad ammettere di essere molto loquace. Non resta mai senza parole e da due anni sognava di partecipare a Il Collegio. Tra i nuovi alunni de Il Collegio 5 c’è anche Giulia Maria Scarano. Giovanissima – ha appena 14 anni – Giulia è originaria di Manfredonia, in provincia di Foggia. La descrizione che troviamo sull’account ufficiale Instagram de Il Collegio, la definisce come “competitiva e simpatica”. Non a caso – sempre su Instagram – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una quattordicenne pugliese dal carattere molto frizzante ma della sua vita privata non sappiamo molto. Nel video di presentazione è lei a definirsi piena di personalità e ad ammettere di essere molto loquace. Non resta mai senza parole e da due anni sognava di partecipare a Il. Tra i nuovi alunni de Il5 c’è anche. Giovanissima – ha appena 14 anni –è originaria di Manfredonia, in provincia di Foggia. La descrizione che troviamo sull’account ufficiale Instagram de Il, la definisce come “competitiva e simpatica”. Non a caso – sempre su Instagram – ...

