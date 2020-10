Chi è Ferrari, nuovo membro del cda Milan in quota Apa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chi è Massimo Ferrari – nuovo ingresso nel consiglio di amministrazione del Milan, che accoglie Massimo Ferrari. A seguito dell’assemblea dei soci, è stata dunque ufficializzata l’uscita di Frank Tuil dal cda, il cui posto è stato preso dal manager classe 1961. Nato a Roma, Massimo Ferrari è General Manager Corporate and Finance di Webuild … L'articolo Chi è Ferrari, nuovo membro del cda Milan in quota Apa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chi è Massimoingresso nel consiglio di amministrazione del, che accoglie Massimo. A seguito dell’assemblea dei soci, è stata dunque ufficializzata l’uscita di Frank Tuil dal cda, il cui posto è stato preso dal manager classe 1961. Nato a Roma, Massimoè General Manager Corporate and Finance di Webuild … L'articolo Chi èdel cdainApa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

