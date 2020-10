Chi è Angelica, la nuova dama del Trono Over di Uomini e donne (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Angelica Berretta è la nuova dama del Trono Over di Uomini e donne, giunta in trasmissione perché interessata a Nicola Vivarelli. Seppure abbia solo 22 anni, la ragazza si è accomodata nel parterre Over del programma e ha subito catturato l’attenzione per la sua bellezza. Anche Armando al suo arrivo, è rimasto colpito da Angelica ma, dopo aver scoperto la sua giovane età, ha deciso di non chiederle il numero. Mentre la sua conoscenza con Sirius alias Nicola Vivarelli continua, noi diamo un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire qualcosa in più su di lei. Angelica Berretta, chi è la nuova dama che sta uscendo con ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Berretta è ladeldi, giunta in trasmissione perché interessata a Nicola Vivarelli. Seppure abbia solo 22 anni, la ragazza si è accomodata nel parterredel programma e ha subito catturato l’attenzione per la sua bellezza. Anche Armando al suo arrivo, è rimasto colpito dama, dopo aver scoperto la sua giovane età, ha deciso di non chiederle il numero. Mentre la sua conoscenza con Sirius alias Nicola Vivarelli continua, noi diamo un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire qualcosa in più su di lei.Berretta, chi è lache sta uscendo con ...

Woongmate : I miei compagni di classe che 'Angelica sa disegnare!!' Quando la prof d'arte ha chiesto chi lo sapesse fare?????? ok… - ziggymagenta_d : RT @mariateresacip: Angelica mi colpì tra le figure femminili: eroina anticonvenzionale, veloce, che sprezza chi la brama come un premio. A… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Avete avuto a che fare con Angelica Melania Serban? Il gip di #Cosenza l’accusa anche di concorso in omicidio volontar… - iosonoFabry : RT @mariateresacip: Angelica mi colpì tra le figure femminili: eroina anticonvenzionale, veloce, che sprezza chi la brama come un premio. A… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Avete avuto a che fare con Angelica Melania Serban? Il gip di #Cosenza l’accusa anche di concorso in omicidio volontar… -

