"Chi è che mi insulta a ripetizione?". Il grillino Giarrusso in studio delira, Salvini lo umilia: nemmeno il nome | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Avete detto tutto e il contrario di tutto", urla nel microfono il grillino Dino Giarrusso. Siamo a L'aria che tira, il programma de La7 condotto da David Parenzo e Myrta Merlino, dove l'ex Iena perde il controllo mentre interviene, in collegamento, Matteo Salvini. Sbraita, attacca, non permette di parlare: puro stile grillino. E, ovviamente, il leader della Lega nel suo microfono sente quanto accade. E ad un certo punto sbotta: "Non so chi c'è lì in studio che mi parla sopra, chiedo la possibilità di poter rispondere educatamente. Ma chi è che insulta a ripetizione?", zittisce Giarrusso, senza neppure degnarlo del suo nome. Dunque, Salvini riprende il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Avete detto tutto e il contrario di tutto", urla nel microfono ilDino. Siamo a L'aria che tira, il programma de La7 condotto da David Parenzo e Myrta Merlino, dove l'ex Iena perde il controllo mentre interviene, in collegamento, Matteo. Sbraita, attacca, non permette di parlare: puro stile. E, ovviamente, il leader della Lega nel suo microfono sente quanto accade. E ad un certo punto sbotta: "Non so chi c'; lì inche mi parla sopra, chiedo la possibilità di poter rispondere educatamente. Ma chi; che?", zittisce, senza neppure degnarlo del suo. Dunque,riprende il suo ...

Matteo Salvini zittisce il M5s Giarrusso a L'aria che tira: "Chi insulta a ripetizione?", non lo degna neppure del nome

"Avete detto tutto e il contrario di tutto", urla nel microfono il grillino Dino Giarrusso . Siamo a L'aria che tira , il programma ...

