Chelsea, Lampard: “Ci vuole tempo per far inserire i giocatori, altrimenti sarebbe un altro mondo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'attuale allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha commentato ai microfoni di Sky Sports l'avvio di stagione piuttosto altalenante da parte del club londinese. Il suo Chelsea è attualmente decimo in classifica, con all'attivo 2 vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.LE PAROLE DI Lampardcaption id="attachment 856869" align="alignnone" width="679" Lampard, foto Twitter Chelsea/caption"Negli ultimi due match non abbiamo fatto reti, ma ne abbiamo realizzati tanti in precedenza - dichiara Lampard. Nel calcio occorre tempo per lavorare: se un nuovo giocatore si inserisse subito alla perfezione, sarebbe un altro mondo. Il nostro è un calendario intenso, così come quello di altre grandi squadre. Certe cose ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'attuale allenatore del, Frank, ha commentato ai microfoni di Sky Sports l'avvio di stagione piuttosto altalenante da parte del club londinese. Il suoè attualmente decimo in classifica, con all'attivo 2 vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.LE PAROLE DIcaption id="attachment 856869" align="alignnone" width="679", foto Twitter/caption"Negli ultimi due match non abbiamo fatto reti, ma ne abbiamo realizzati tanti in precedenza - dichiara. Nel calcio occorreper lavorare: se un nuovo giocatore si inserisse subito alla perfezione,unmondo. Il nostro è un calendario intenso, così come quello di altre grandi squadre. Certe cose ...

ItaSportPress : Chelsea, Lampard: 'Ci vuole tempo, se i giocatori si inserisse subito sarebbe un altro mondo' -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita - napolimagazine : CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita -