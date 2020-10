Che cos’è il Cinema? Una lettera d’amore alla settima arte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria al Cinema e al mondo dello spettacolo in generale è stata imposta una chiusura totale. Ma che cos’è il Cinema? Con questo speciale molto personale provo a raccontarvelo Per ognuno la parola Cinema assume un significato diverso, tutti intendono concretamente la stessa cosa, ma l’immagine che evoca è per ogni persona profondamente differente. Esiste il Cinema come materia di studio, il Cinema come edificio vero e proprio, il Cinema come lavoro, il Cinema come ispirazione. Ma che cos’è veramente il Cinema per chi lo ama? Che cos’è il Cinema? Il Cinema è l’insieme delle arti, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria ale al mondo dello spettacolo in generale è stata imposta una chiusura totale. Ma che cos’è il? Con questo speciale molto personale provo a raccontarvelo Per ognuno la parolaassume un significato diverso, tutti intendono concretamente la stessa cosa, ma l’immagine che evoca è per ogni persona profondamente differente. Esiste ilcome materia di studio, ilcome edificio vero e proprio, ilcome lavoro, ilcome ispirazione. Ma che cos’è veramente ilper chi lo ama? Che cos’è il? Ilè l’insieme delle arti, ...

