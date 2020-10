Champions | la Juventus si inchina al Barcellona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lasi deve arrendere a unobiettivamente più forte che con questo successo vola a punteggio pieno nel girone G diLeague. Gara senza storia fin dall’ inizio con i blaugrana che aprono le marcature con Dembele e poi dominano per gran parte dei novanti minuti. I bianconeri possono soltanto recrimare con la sfortuna per le tre reti giustamente annullate a Morata per fuorigioco. Chi è stato l’uomo partita? Neanche a dirlo il protagonista del match è stato Lionel Messi, autentico condottiero dei blaugrana. Legittima la sua prestazione con il gol su calcio di rigore. Primo tempo Partenza bruciante delche, dopo neanche un minuto, coglie il palo con un sinistro di Griezmann. Poco dopo, Dembele’ regala il vantaggio ai suoi trovando la ...