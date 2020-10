Champions, Zidane sicuro: "Passeremo il turno" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza al termine della gara contro il Borussia M'Gladbach terminata 2-2. Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza al termine della gara contro il Borussia M'Gladbach terminata 2-2.

FootballAndDre1 : @PieAgo95 Secondo te al Real Madrid ricorderanno le 3 Champions vinte o il fatto che con Zidane non si facesse calcio spettacolo!?! ?? - FootballAndDre1 : @albertorlando93 Beh il real Madrid di Zidane delle 3 Champions non faceva un grande gioco. Andava a Monaco con un… - ItaSportPress : Real Madrid, Zidane: 'Lavorare per evitare guai. Sono convinto che supereremo il girone' - - sportface2016 : #RealMadrid, le parole di Zinedine #Zidane dopo il pareggio per 2-2 contro il #BorussiaMoenchengladbach in… - DiMarzio : #UCL | #RealMadrid, le parole di #Zidane dopo il pareggio contro il #Monchengladbach -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Zidane Champions, Zidane sicuro: "Passeremo il turno" Giornale di Sicilia Blog: La pazienza è la virtù dei forti: Juve, aspetta Andrea!

Ma a farcela, è stato il nostro Carlo Ancelotti, che insieme a Zidane detiene il record di Champions vinte, dopo un’attesa di 11 anni. Carletto, prima di trionfare con il Real Madrid, aveva riportato ...

Real Madrid nel caos. Benzema a Mendy: «Non passare la palla a Vinicius, gioca contro di noi»

Al di là di questo episodio, sicuramente nella squadra di Zinedine Zidane non c’è molta serenità visti i risultati deludenti in Champions, mitigati dalla vittoria nel Clasico al Camp Nou contro il ...

Ma a farcela, è stato il nostro Carlo Ancelotti, che insieme a Zidane detiene il record di Champions vinte, dopo un’attesa di 11 anni. Carletto, prima di trionfare con il Real Madrid, aveva riportato ...Al di là di questo episodio, sicuramente nella squadra di Zinedine Zidane non c’è molta serenità visti i risultati deludenti in Champions, mitigati dalla vittoria nel Clasico al Camp Nou contro il ...