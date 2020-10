Champions | Messi non sbaglia | Juve battuta 2-0 dal Barcellona

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella seconda giornata della fase a gironi diLeague, lantus perde allo Stadium 2-0 con ile Pirlo subisce la prima sconfitta in carriera. La buona notizia per i bianconeri arriva da Budapest, con il pareggio 2-2 tra il Ferencvaros e la Dinamo Kiev. In testa al gruppo ci sono i catalani con 6 punti, seguiti dai campioni d’Italia fermi a 3 e infine ungheresi e ucraini a quota 1. Mercoledì prossimosul campo del Ferencvaros. Il Barça parte a razzo: miracolo di Bonucci sue poi un gran tiro di Griezmann finisce sul palo al 2'.Al 14' tiro velenoso di Dembelé, la deviazione di Chiesa inganna Szczesny e c’è il vantaggio catalano. Al 32'si divora il raddoppio. Morata va due volte a segno, ma, su segnalazione ...

Come temuto, la prima sconfitta della stagione (0-2) arriva con il Barcellona e in Champions League, mette definitivamente a nudo i limiti della Juventus e dell’allenatore che non ha, apre la crisi ...Lionel Messi, the ‘GOAT', acronimo universale in cui si racchiude ... di un semplice successo che ha dato al Barcellona il primato assoluto nel Girone G di Champions League, battendo l'avversaria più ...