Champions League, una Lazio in emergenza strappa un pari al Bruges (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una Lazio menomata ottiene un punto prezioso contro il Bruges e resta in vetta al girone F della Champions League . In Belgio finisce 1-1 con entrambi i gol realizzati nel primo tempo: biancocelesti prima... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unamenomata ottiene un punto prezioso contro ile resta in vetta al girone F della. In Belgio finisce 1-1 con entrambi i gol realizzati nel primo tempo: biancocelesti prima...

Una lezione di calcio. E’ quella che il Barcellona ha dato ieri sera in Champions League alla Juventus. Una lezione che l’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, spiega così: “I loro giocatori sono cresc ...

Una vittoria che lancia la squadra catalana in testa al girone in solitaria. Alla vigilia speranzosa di recuperare Ronaldo, la Juventus si è trovata per la quarta partita di fila senza il suo asso, an ...

