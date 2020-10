Champions League, le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Juventus si appresta a scendere in campo per la grande sfida al Barcellona. Pirlo lancia Dybala, al debutto in questa Champions, che affiancherà l'uomo del momento Alvaro Morata. Difesa schierata a 4 con Demiral al fianco di Bonucci. Bianconeri ultra offensivi con le fasce che saranno riempite da Kulesevski e Chiesa.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1043573" align="alignnone" width="1024" Juventus, getty/captionJuventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman. ITA ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lasi appresta a scendere in campo per la grande sfida al. Pirlo lancia Dybala, al debutto in questa, che affiancherà l'uomo del momento Alvaro Morata. Difesa schierata a 4 con Demiral al fianco di Bonucci. Bianconeri ultra offensivi con le fasce che saranno riempite da Kulesevski e Chiesa.LEcaption id="attachment 1043573" align="alignnone" width="1024", getty/caption(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.(4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman. ITA ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Lazio, il medico del club: "Criticità nei tamponi della Uefa" - Sportmediaset

'Nei tamponi di venerdì si sono verificate alcune criticità - ha spiegato Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel -. La società ha predisposto l’isolamento per i tesserati interessati a queste ...

Juventus-Barcellona, dalle 21 La Diretta le probabili formazioni: Dybala dal 1'

Per i blaugrana è squalificato Piqué. SEGUI LA DIRETTA LE PROBABILI FORMAZIONI: Video: Tgs. Champions League: Juventus-Barcellona senza Cristiano Ronaldo (RaiPlay) JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado ...

