Champions League | le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona e Club Brugge-Lazio

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), il programma e i risultati di mercoledì 28 ottobre 2020. In campo. ROMA –, il programma e i risultati di mercoledì 28 ottobre 2020. Si chiude la seconda giornata della competizione internazionale: in campo, il programma di mercoledì 28 ottobre 2020 Di seguito il programma delle italiane indi mercoledì 28 ottobre 2020, sfide valide per la seconda giornata della competizione.(ore 21)(ore 21)...