Champions League | le formazioni ufficiali di Club Bruges-Lazio

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) È unadecimata quella che sfiderà il Brugge nella seconda giornata di. Inzaghi si ritrova a fare i conti con una rosa decimata dal Covid, come la pesante assenza di Ciro Immobile. Ecco le scelte dei due allenatori:(3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere. All.: Clement.(3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Akpa-Akpro, Fares; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.caption id="attachment 1043565" align="alignnone" width="1024" Brugge-, getty/caption ITA Sport Press.