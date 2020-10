Champions League, Juventus-Barcellona: le formazioni ufficiali. Dybala sfida Messi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto pronto per la sfida di Champions League.In occasione della seconda giornata dei gironi della competizione europea, si affronteranno a partire dalle ore 21.00 Juventus e Barcellona all'"Allianz Stadium" di Torino. Ancora una volta si infiamma la sfida tra bianconeri e blaugrana per la corsa alla coppa "dalle grandi orecchie". Di seguito, le formazioni ufficiali dell'incontro con le scelte definitive di Andrea Pirlo e Ronald Koeman.Champions League, Club Bruges-Lazio: Inzaghi con gli uomini contati e assenze pesanti. Le formazioni ufficialiJuventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto pronto per ladi.In occasione della seconda giornata dei gironi della competizione europea, si affronteranno a partire dalle ore 21.00all'"Allianz Stadium" di Torino. Ancora una volta si infiamma latra bianconeri e blaugrana per la corsa alla coppa "dalle grandi orecchie". Di seguito, ledell'incontro con le scelte definitive di Andrea Pirlo e Ronald Koeman., Club Bruges-Lazio: Inzaghi con gli uomini contati e assenze pesanti. Le(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, ...

