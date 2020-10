Champions League | Juventus – Barcellona | è finita allo Stadium

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si è da poco concluso il match trache si è giocato a Torino, gara valevole per il secondo turno di andata della fase a gironi disi è da poco conclusa a Torino in uno stadio vuoto la gara tra i padroni casa bianconeri allenati da Andrea … L'articolo: èproviene da YesLife.it.

juventusfc : KICK-OFF! TRE PAROLE: FINO. ALLA. FINE. FORZA RAGAZZI! Live Match: - OptaPaolo : 20 & 234 - Moise #Kean è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenz… - SkySport : Quante qualificate dopo una partenza lenta? I precedenti di Champions - bestemmiedigigi : RT @davrkness: Sulla Champions League dovrebbero metterci le avvertenze del fumo tipo “nuoce gravemente alla tua salute e a quella di chi t… - fpa82 : RT @SkySport: ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? ? JUVENTUS – BARCELLONA 0-2 Risultato finale ? ? #Dembele (14’) ? rig. #Messi (90’) ? #JuventusBarcellon… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

La Juventus cade 2-0 in casa contro il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. A segno Dembelè al 14' del primo tempo e Messi su rigore al 46' della ripresa, in pieno ...Le pagelle di Juventus-Barcellona 0-2, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021: ecco il tabellino e i voti ai protagonisti della sfida dell’Allianz ...