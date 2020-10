Champions League | Juventus-Barcellona 0-2 Segnano Dembélé e Messi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Senza Cristiano Ronaldo , le luci della ribalta all'Allianz Stadium se le prende Lionel: la Pulce incanta e trascina ilalla vittoria per 2-0 su unamai in partita. I ...

Il Manchester United dilaga contro il Lipsia. Vittorie esterne per Psg e Chelsea. La serata di Champions League nel dettaglio. Ha vinto il Borussia Dortmund contro lo Zenit. 2-0 per la squadra di ...“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo in una fase di costruzione, molti dei miei erano alla seconda partita in Champions League. Ci servirà per la crescita”. Lo ha detto Andrea ...