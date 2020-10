Champions League | il Barcellona massacra la Juve | blaugrana di un altro pianeta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si è da poco concluso il match trantus eche si è giocato a Torino, gara valevole per il secondo turno di andata della fase a gironi dintussi è da poco conclusa a Torino, in uno stadio vuoto, la gara tra i padroni casa bianconeri allenati da Andrea … L'articolo proviene da YesLife.it.

juventusfc : KICK-OFF! TRE PAROLE: FINO. ALLA. FINE. FORZA RAGAZZI! Live Match: - OptaPaolo : 20 & 234 - Moise #Kean è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenz… - SkySport : Quante qualificate dopo una partenza lenta? I precedenti di Champions - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Rashford, tripletta in 18': @ManUtd travolgente. @bvb soffre ma piega lo #Zenit #championsleague - RenatoVenditti1 : #JuveBarca più che una partita di Champions League pareva una partitella di allenamento per il Barca -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus perde 2-0 con il Barcellona e Pirlo subisce la prima sconfitta in carriera. Giocano meglio i catalani, che colpiscono un ...La Juventus cade 2-0 in casa contro il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata di Champions League.