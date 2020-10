Champions League | Atalanta | Duvan Zapata in versione ‘Demolition man’

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il centravanti della Dea ha sfoggiato una prestazione eccellente contro l’Ajax, rimontando una sfida che aveva preso una brutta piega “Demolition Man” è un film del 1993 in cui Sylvester Stallone interpreta un poliziotto dai metodi bruschi e senza fronzoli, ibernato e risvegliato nel 2032 in un Mondo in cui persino le parolacce sono contrarie alla legge., con la grande prestazione di ieri sera contro l’Ajax, ci ha ricordato quel personaggio del cinema. In un calcio sempre più ‘educato’, votato al palleggio, al tanto decantato “bel giuoco” con qualità tecniche individuali sopra la media, un calciatore dall’enorme strapotere fisico balza all’occhio e risulta sempre più decisivo. Il colpo di testa schiacciato a terra che riapre la partita ha ...