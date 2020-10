Champions | Juventus-Barcellona 0-2

juventusfc : KICK-OFF! TRE PAROLE: FINO. ALLA. FINE. FORZA RAGAZZI! Live Match: - Gazzetta_it : #Morata, che sfortuna! Tre gol annullati dal #Var col #Barcellona e ormai è un'abitudine... #Juventus… - SkySport : Juventus-Barcellona, le probabili formazioni - KenRendonM : RT @RepJuventus: Juventus-Barcellona 0-2, Dembelé e Messi, catalani ancora troppo forti - SMSNEWSOFFICIAL : CHAMPIONS LEAGUE: Nella seconda giornata della fase a gironi la Juventus è stata sconfitta per 2-0 dal Barcellona,… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juventus

I bianconeri senza Cristiano Ronaldo, i blaugrana con Leo Messi, ma la differenza tra le due squadre vista all’esordio casalingo della Juventus in Champions League è stata impietosa: è finita zero a ...Per Pirlo il lavoro è agli inizi, ma le scelte di stasera non convincono". Questo il commento post-Champions League di Juventus-Barcellona 0-2 da parte del giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter.