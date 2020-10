Cava de’Tirreni, istanza esonero parziale Ta.Ri: domanda fino al 27 novembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – fino alle ore 12 di venerdì 27 novembre prossimo è possibile fare istanza di esonero parziale della Ta.Ri (tassa rifiuti) per i cittadini in stato di disagio socio-economico. È prevista una riduzione, per un massimo di cento euro, per quanti in possesso dei seguenti requisiti: • Nuclei familiari in possesso di ISEE fino a € 3.936,53; • Anziani ultra 65enni, soli o con il coniuge, in possesso di ISEE fino a € 8. 966,68; • Famiglie monoparentali (nucleo con un solo genitore e figli minorenni) in possesso di ISEE fino € 8.966,68 ; • Nuclei familiari il cui capo famiglia sia stato licenziato nel corso dell’anno 2020, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’Tirreni (Sa) –alle ore 12 di venerdì 27prossimo è possibile faredidella Ta.Ri (tassa rifiuti) per i cittadini in stato di disagio socio-economico. È prevista una riduzione, per un massimo di cento euro, per quanti in possesso dei seguenti requisiti: • Nuclei familiari in possesso di ISEEa € 3.936,53; • Anziani ultra 65enni, soli o con il coniuge, in possesso di ISEEa € 8. 966,68; • Famiglie monoparentali (nucleo con un solo genitore e figli minorenni) in possesso di ISEE€ 8.966,68 ; • Nuclei familiari il cui capo famiglia sia stato licenziato nel corso dell’anno 2020, ...

