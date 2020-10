Catena social sul presunto collasso del sistema sanitario ma sintomi Covid-19 e consigli sono inesatti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gira ampiamente sui social un lungo messaggio che si riferisce al collasso del sistema sanitario e che elenca tanti presunti sintomi imputabili al Covid-19 e altrettanti consigli per proteggersi dall’infezione del nuovo coronavirus. Prima che in molti credano proprio a tutto quanto riportato nella Catena, va chiarito che questa include tante inesattezze e per questo motivo non andrebbe assolutamente presa alla lettera, né tanto meno condivisa tra i contatti. Partiamo dal primo assunto del messaggio sul presunto collasso del sistema sanitario nazionale, con tutti gli ospedali non più in grado di accogliere nuovi pazienti affetti da Covid-19 ma ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gira ampiamente suiun lungo messaggio che si riferisce aldele che elenca tanti presuntiimputabili al-19 e altrettantiper proteggersi dall’infezione del nuovo coronavirus. Prima che in molti credano proprio a tutto quanto riportato nella, va chiarito che questa include tante inesattezze e per questo motivo non andrebbe assolutamente presa alla lettera, né tanto meno condivisa tra i contatti. Partiamo dal primo assunto del messaggio suldelnazionale, con tutti gli ospedali non più in grado di accogliere nuovi pazienti affetti da-19 ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Catena social Catena social sul presunto collasso del sistema sanitario OptiMagazine Dpcm, sui social scatta la solidarietà: «Sosteniamo i nostri ristoratori»

Una catena social, un modo per mostrare solidarietà e vicinanza alle categorie maggiormente colpite dalle ultime restrizioni del Dpcm, ma anche per alzare la voce in modo civile. Tra ...

Dopo Napoli e Roma, lunedì si annunciano rivolte a Torino

Lunedì di protesta, a Torino, a giudicare dagli inviti alla mobilitazione comparsi a catena su vari social e siti internet. Contestazioni sulla scia di Napoli e Roma. Da qui il timore che possano ...

